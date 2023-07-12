ВСУ ликвидировали 510 оккупантов и 17 артиллерийских систем врага: данные Генштаба

Украинские воины накануне, 11 июля, продолжили "демилитаризировать" российскую оккупационную армию. За сутки они ликвидировали 510 захватчиков.

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Также уничтожены десятки единиц вражеской техники. Данные по потерях России в войне против Украины обновили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, накануне было ликвидировано 510 российских захватчиков. Безвозвратные потери России в живой силе к утру 12 июля достигли 235 530 оккупантов.

Также было уничтожено 80 единиц техники.

Общие боевые потери России в войне против Украины за время полномасштабного вторжения составляют :

– танков ‒ 4090 (+1)

– боевых бронированных машин – 7990 (+7)

– артиллерийских систем – 4402 (+17)

– РСЗО – 674 (+2)

– средств ПВО ‒ 415 (+1)

– самолетов – 315

– вертолетов – 310

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33)

– крылатых ракет ‒ 1271

– кораблей /катеров ‒ 18

– автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12)

– специальной техники – 647 (+7).

Напомним, накануне стало известно, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады разбили подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады под Бахмутом и захватили десяток пленных. Защитникам удалось продвинуться более километра и улучшить тактические позиции Сил обороны Украины.

Также сообщалось, что генерал ВСУ Александр Тарнавский рассказал о потерях врага на Таврическом направлении: там были уничтожены или ранены две роты оккупантов, 14 единиц техники и вооружений и семь складов боеприпасов.