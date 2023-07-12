ВСУ ликвидировали 510 оккупантов и 17 артиллерийских систем врага: данные Генштаба
Украинские воины накануне, 11 июля, продолжили "демилитаризировать" российскую оккупационную армию. За сутки они ликвидировали 510 захватчиков.
Также уничтожены десятки единиц вражеской техники. Данные по потерях России в войне против Украины обновили в Генеральном штабе ВСУ.
Так, накануне было ликвидировано 510 российских захватчиков. Безвозвратные потери России в живой силе к утру 12 июля достигли 235 530 оккупантов.
Также было уничтожено 80 единиц техники.
Общие боевые потери России в войне против Украины за время полномасштабного вторжения составляют :
– танков ‒ 4090 (+1)
– боевых бронированных машин – 7990 (+7)
– артиллерийских систем – 4402 (+17)
– РСЗО – 674 (+2)
– средств ПВО ‒ 415 (+1)
– самолетов – 315
– вертолетов – 310
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33)
– крылатых ракет ‒ 1271
– кораблей /катеров ‒ 18
– автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12)
– специальной техники – 647 (+7).
Напомним, накануне стало известно, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады разбили подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады под Бахмутом и захватили десяток пленных. Защитникам удалось продвинуться более километра и улучшить тактические позиции Сил обороны Украины.
Также сообщалось, что генерал ВСУ Александр Тарнавский рассказал о потерях врага на Таврическом направлении: там были уничтожены или ранены две роты оккупантов, 14 единиц техники и вооружений и семь складов боеприпасов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber . Не ведитесь на фейки!