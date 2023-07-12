Две роты военных, бронетехника и склады с боеприпасами: генерал ВСУ рассказал о потерях врага на Таврическом направлении

Армия страны-агрессора России за последние сутки, 11 июля, понесла существенные потери на Таврическом направлении фронта. Там численность врага уменьшилась сразу на две роты. Кроме того, оккупанты потеряли 14 единиц техники.

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Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Ролик с поля боя он опубликовал в Telegram(чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Таврическом направлении продолжаются бои. За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал наши позиции и совершил 668 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1418 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожены 14 единиц военной техники противника", – заявил Тарнавский.

По его словам, украинские защитники уничтожили 6 ББМ, МТЛБ, гаубицу 2С19 Мста-С, гаубицу 2А65 Мста-Б, пушку 2А36 Гиацинт-Б и автомобильную технику.

Вместе с тем было уничтожено 7 складов боеприпасов врага.

"Работаем", – с верой в Победу над российской агрессией резюмировал генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 11 июля подразделения Сил обороны Украины проредили оккупационную российскую армию еще на 540 военных и 84 единиц техники с вооружением. Больше всего за сутки защитники сожгли бронемашин врага.

Так, на 503-е сутки полномасштабной войны известно, что ВС РФ потеряли в ней по меньшей мере 235 020 живой силы.

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