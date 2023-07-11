ВСУ разбили подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады под Бахмутом и захватили пленных. Видео

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины разгромили подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады РФ под Бахмутом. Полностью ликвидирован вражеский взвод, украинским штурмовикам также удалось пополнить обменный фонд еще десятью пленными россиянами.

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В ходе боев защитники освободили более километра территорий и улучшили тактическое положение украинских сил под оккупированным городом. Подробности рассказали в Telegram-канале 3-й ОШБр.

Бойцы 3-й ОШБр разбили подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады РФ под Бахмутом.

"Бойцы 2-го штурмового батальона освободили более километра территорий, улучшив тактическое положение украинских сил в направлении города. В результате наступления был полностью ликвидирован взвод врага и захвачены в плен еще 10 российских оккупантов. Также уничтожена российская техника, в частности вражеский танк", – рассказали украинские штурмовики.

В результате удачных штурмовых действий воины захватили опорный пункт россиян и отбили позиции для дальнейшего продвижения вперед и освобождения украинской земли.

"Не останавливаемся на достигнутом – штурмуем дальше!" – подчеркнули воины.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта. Он успел отличиться не только в двух российско-чеченских войнах, а также в Сирии, но и в войне России против Украины. В частности, Олег Цоков был обладателем медали "За возвращение Крыма".

В сентябре прошлого года он чуть не отправился на "концерт к Кобзону", но тогда смог выжить. Теперь же он окончательно был "денацифицирован", предположительно вследствие ночного удара по отелю, где россияне разместили свою базу.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по складу БК оккупантов в Херсонской области. Мощная детонация боеприпасов продолжалась до самого утра.

Всего накануне ВСУ отминусовали еще 540 захватчиков, 17 бронемашин и вертолет врага. Безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 235 020 человек.