В районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта, который 'отличился' при захвате Крыма – СМИ

На юге Украины был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Его "денацифицировали" в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области 11 июля.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Груз 200". Ликвидированный оккупант в свое время отличился при захвате Россией украинского Крыма.

"Сегодня на юге, в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич", – отмечено в сообщении.

Информацию о ликвидации Цокова подтверждают и источники советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Он напомнил, что в сентябре прошлого года оккупант уже чуть не отправился на тот свет.

"Сообщают, что сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. В сентябре 2022 года его уже трехсотили, но он выжил. Сейчас говорят, что могилизация произведена окончательно", – написал Андрющенко.

Тогда, в сентябре, Цоков получил ранения во время обстрела украинских войск в районе населенного пункта Сватово. Из зоны боевых действий оккупанта эвакуировали 20 сентября. Пропагандисты РФ уверяли, что он якобы отделался тогда ранением ноги и проходил лечение в Санкт-Петербурге.

По данным Генштаба ВСУ, обнародованным после появления новостей о ранении Цокова, он занимал тогда должность командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии. Российские же пропагандисты уверяли, что на момент получения ранения этот генерал уже командовал 20 армией: на повышение он якобы пошел еще летом.

В то же время российская Википедия, оперативно обновившая страничку Цокова уведомлением, что он "11 июля 2023 года был убит террористами ВСУ в районе Бердянска, Украина", с пропагандистами не согласна. В статье, посвященной Цокову, отмечено, что с августа 2022 года он стал командиром 144 дивизии.

В "послужном списке" оккупанта – участие в двух российско-чеченских войнах, "командировки" в Сирию и, конечно же, вооруженная агрессия против Украины, причем – с самого ее начала в 2014 году. В частности, принимал участие в оккупации Россией Крымского полуострова, за что получил так называемую медаль "За возвращение Крыма".

Также среди наград оккупанта с большими звездами на погонах – орден Жукова, три ордена мужества, орден "За военные заслуги" и внушительный перечень медалей, в том числе, за убийства сирийцев.

13 декабря 2022 года из-за вторжения России на Украину Цоков попал под санкции Великобритании и Новой Зеландии как причастный к ракетным ударам по украинским городам. До того, 19 октября он был внесён в санкционный список Украины.25 февраля 2023 года внесён в санкционный список всех стран Евросоюза за "участие в российской агрессивной войне против Украины.

25 февраля 2023 года внесён в санкционный список всех стран Евросоюза за "участие в российской агрессивной войне против Украины".

Как именно был ликвидирован оккупант, пока не сообщается. Однако вполне возможно, что он мог отправиться в ад вследствие уничтожения базы российских оккупантов в гостинице "Дюна". Его, в частности, облюбовало российское командование.

"Наши партнеры из Бердянска сообщают, что по предварительной информации (нуждается в дополнительной проверке) сегодня ночью было попадание по гостинице "Дюна", расположенной на территории Приазовкурорта. Местные сообщают, что от гостиницы почти ничего не осталось. Сейчас на месте работают скорые, а также тяжелая техника, разбирают завалы. Территория оцеплена. Никого не пропускают. Известно, что какое-то время именно там проживало военное руководство врага. Также недалеко было расположение вражеского ПВО", – написал Андрющенко.

О ночном прилете российские паблики не проронили ни слова. Не исключено, это молчание связано со значительными потерями, понесенными оккупантами.

"Скорее всего, именно здесь и вследствие этого попадания и был ликвидирован генерал-лейтенант РФ. Оккупационные паблики никакой информации о ночных прилетах в Бердянске не публикуют", – добавил советник мэра временно оккупированного Мариуполя.

Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом ликвидировали сербского наемника, воевавшего против Украины. Боевик Урош Првулович с 2022 года находился в рядах ЧВК "Вагнер", хотя против Украины воевал еще с 2015 года в составе террористической группировки "ДНР". В частности, он принимал участие в боевых действиях в районе Дебальцево, а также был членом "Союза добровольцев Донбасса".

Оккупант был ликвидирован еще 28 апреля под Бахмутом. Но его тело нашли только в конце июня.