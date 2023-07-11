ВСУ нанесли удар по складу БК оккупантов в Херсонской области: детонировало до утра. Фото и видео

В ночь на 11 июля "бавовна" посетила временно оккупированную Новоалексеевку Херсонской области. Поражен склад боеприпасов россиян, который они разместили в районе элеватора.

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Боеприпасы после прилета детонировали до 6 часов утра. Об этом сообщили Telegram-каналы "Херсон: Война без фейков" и "Николаевский Ванек".

Около 3 часов ночи, в разгар российской атаки по Украине дронами-камикадзе, "Николаевский Ванек" сообщил о "бавовне" во временно оккупированном Россией Геническом районе Херсонской области.

"Странно получается. "Мопеды" летят вроде бы в нашу сторону, а склад БК детонирует в районе Элеватора в Новоалексеевке Генического района – а это, между прочим, ещё одна железнодорожная артерия в сторону Запорожского направления", – отмечено в сообщении.

Уже утром "Херсон: Война без фейков" опубликовал фото и видео с места "бавовны". Судя по тому, что боеприпасы после прилета детонировали до самого утра, поражен действительно крупный склад.

"В Новоалексеевке Херсонской области сегодня ночью был прилет по складу боеприпасов врага, детонация была слышна до 06:00 утра. Склад располагался в районе элеватора. На текущий момент оккупанты ограничили проезд в населенный пункт", – сообщил админ канала.

Расстояние от Новоалексеевки до ближайшей подконтрольной Украине территории превышает 100 км.

По данным "Центра журналистских расследований", склад БК оккупантов мог быть атакован ударными БПЛА.

"Сообщается, что всего было использовано четыре дрона, три из которых были сбиты оккупационной ПВО. Однако один БПЛА все-таки прорвал оборону и достиг цели", – говорится в сообщении

Напомним, ранее стало известно, что в районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта. Он успел отличиться не только в двух российско-чеченских войнах, а также в Сирии, но и в войне России против Украины. В частности, Олег Цоков был обладателем медали "За возвращение Крыма".

В сентябре прошлого года он чуть не отправился на "концерт к Кобзону", но тогда смог выжить. Теперь же он окончательно был "денацифицирован", предположительно вследствие ночного удара по отелю, где россияне разместили свою базу.