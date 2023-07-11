ВСУ отминусовали еще 540 захватчиков, 17 бронемашин и вертолет врага – Генштаб

В течение 11 июля подразделения Сил обороны Украины проредили оккупационную российскую армию еще на 540 военных и 84 единицы техники с вооружением. Больше всего за сутки защитники сожгли бронемашин врага.

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Об этом свидетельствуют обновленные данные Генштаба ВСУ по поводу потерь захватчиков. Военные отмечают, что такая информация постоянно уточняется.

Пока, на 503-е сутки полномасштабной войны, известно, что ВС РФ потеряли в ней по меньшей мере 235 020 живой силы.

Кроме сотен оккупантов, накануне к списку уничтоженного добавилось 17 боевых бронированных машин (всего 7983), 14 артиллерийских систем (4385), четыре танка (4089), четыре РСЗО (672) российской армии.

Защитники сбили семь вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3693), а также один вертолет (310). К тому же обезврежено 29 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6966) и восемь – спецтехники (640).

Не изменилось за сутки только количество "демилитаризованных" крылатых ракет (1271), средств ПВО (414), самолетов (315) и кораблей/катеров (18) ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля украинские воины продвинулись на Таврическом направлении фронта, уничтожив по меньшей мере две роты оккупантов. Кроме того, армия России за этот день потеряла там 17 единиц военной техники.

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