Движение сил обороны продолжается: на Таврическом направлении уничтожены еще две роты оккупантов
Украинские воины продолжают продвигаться на Таврическом направлении на фронте и уничтожать там российских окупантов. В понедельник, 10 июля, потери врага составили еще две роты оккупантов.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский на своем канале в Telegram. Кроме того, оккупационная армия России за день потеряла 17 единиц военной техники.
По словам Тарнавского, Силы обороны Украины в течение суток выполнили 1179 огневых задач. Ранеными и убитыми потери россиян составили более двух рот (численность одной роты в армии страны-агрессора от 60 до 300 человек).
Также украинскими военными на Таврическом направлении были уничтожены 9 складов боеприпасов врага.
Среди потерь оккупантов в технике:
– танк;
– БМП;
– два беспилотника "Zala";
- БПЛА "Supercam";
– самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";
– станция РЭБ;
– комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
– автомобильная техника.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там идут тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.
За прошедшие сутки на фронте ВСУ ликвидировали еще 440 российских оккупантов и 28 единиц их техники и вооружения. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину 502 суток назад армия РФ больше всего потеряла личного состава – по состоянию на утро 10 июля отминусовано уже 234 480 ее военнослужащих.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники имеют успехи на Бахмутском направлении. Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение российских оккупантов в Бахмуте.
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