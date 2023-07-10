Движение сил обороны продолжается: на Таврическом направлении уничтожены еще две роты оккупантов

Украинские воины продолжают продвигаться на Таврическом направлении на фронте и уничтожать там российских окупантов. В понедельник, 10 июля, потери врага составили еще две роты оккупантов.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский на своем канале в Telegram. Кроме того, оккупационная армия России за день потеряла 17 единиц военной техники.

По словам Тарнавского, Силы обороны Украины в течение суток выполнили 1179 огневых задач. Ранеными и убитыми потери россиян составили более двух рот (численность одной роты в армии страны-агрессора от 60 до 300 человек).

Также украинскими военными на Таврическом направлении были уничтожены 9 складов боеприпасов врага.

Среди потерь оккупантов в технике:

– танк;

– БМП;

– два беспилотника "Zala";

- БПЛА "Supercam";

– самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";

– станция РЭБ;

– комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";

– автомобильная техника.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там идут тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

За прошедшие сутки на фронте ВСУ ликвидировали еще 440 российских оккупантов и 28 единиц их техники и вооружения. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину 502 суток назад армия РФ больше всего потеряла личного состава – по состоянию на утро 10 июля отминусовано уже 234 480 ее военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники имеют успехи на Бахмутском направлении. Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение российских оккупантов в Бахмуте.

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