Войска РФ расширили атаки на Купянское направление, на юге Силы обороны продолжают наступление – Генштаб

Идут 502-е сутки полномасштабной войны России против Украины. Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 10 июля.

По информации Генштаба, в течение суток враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева, а также 22 авиационных удара и совершил примерно 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области, отмечают в Генштабе.

На авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северной Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, Силы обороны отразили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 4 удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинскими защитниками были уничтожены 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники за сутки на фронте ликвидировали еще 440 российских оккупантов и 28 единиц их техники и вооружения. В частности, сожгли ряд бронемашин и артсистем.

С начала полномасштабного вторжения в Украину 502 суток назад армия РФ больше всего потеряла личного состава – по состоянию на утро 10 июля "отминусировано" уже 234 480 российских оккупантов.

Кроме живой силы, накануне защитники "демилитаризовали" семь танков (всего 4085), пять артиллерийских систем (4371), две боевых бронированных машин (7966), одно средство ПВО (414) вражеских сил.

На земле бойцы ВСУ также уничтожили восемь единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (всех 6937), четыре единицы спецтехники (632), а в небе – один БПЛА оперативно-тактического уровня (3686).

Среди прочей вражеской техники и вооружения, обезврежено уже 1271 крылатую ракету, 668 РСЗО, 315 самолетов и 309 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

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