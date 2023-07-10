ВСУ проредили армию РФ еще на 440 наемников и 28 единиц техники с вооружением

Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали еще 440 российских оккупантов и 28 единиц их техники и вооружения. В частности, сожгли ряд бронемашин и артсистем.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что данные по потерям захватнического войска постоянно уточняются.

Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину 502 суток назад армия РФ больше всего потеряла личного состава – по состоянию на утро 10 июля отминусировано уже 234 480 ее военнослужащих.

Кроме живой силы, накануне защитники "демилитаризовали" семь танков (всего 4085), пять артиллерийских систем (4371), две боевых бронированных машин (7966), одно средство ПВО (414) вражеских сил.

На земле бойцы ВСУ также уничтожили всем единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (всех 6937), четыре единицы спецтехники (632), а в небе – один БПЛА оперативно-тактического уровня (3686).

Среди прочей вражеской техники и вооружения, обезврежено уже 1271 крылатую ракету, 668 РСЗО, 315 самолетов и 309 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео, как воины ВСУ из трофейного "Солнцепека" умело уничтожили оккупантов. Вражеская ТОС-1А "перешла на сторону добра" и сейчас работает против бывших владельцев.

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