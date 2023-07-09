'Перешел на сторону добра': трофейный 'Солнцепек' умело уничтожает бывших владельцев. Видео

Бойцы Сил обороны Украины продемонстрировали мощное применение трофейного ТОС-1А "Солнцепек" на фронте. Из российской тяжелой огнеметной системы залпового огня защитники ударили по самим оккупантам.

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Судя по кадрам очень яркой "бавовны", от вражеских позиций ничего не осталось. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Диванно-штурмова бригада" и другие (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"ТОС-1А, перешедший на сторону добра, поджаривает бывших владельцев", – прокомментировали в сети.

Отмечается, что именно этот экземпляр "Солнцепека" был захвачен в районе Балаклеи вместе со "значительным" запасом ракет, бойцы ВСУ используют такие только при необходимости накрыть расположение врага термобаром.

По данным OSINT-сервиса Oryx, во время полномасштабного российского вторжения Силы обороны Украины захватили три тяжелых огнеметных системы ТОС-1А и четыре транспортно-заряжающих машины ВС РФ. В то же время, по меньшей мере три ТОС-1А и три транспортно-заряжающих машины к ним были уничтожены.

Данные Генштаба ВСУ по состоянию на 15 февраля 2023 года свидетельствуют, что украинские воины уничтожили девять тяжелых огнеметных систем залпового огня, таких как ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".

В начале полномасштабной войны русская армия имела на вооружении неопределенное количество "Солнцепеков". По некоторым источникам, речь шла о 50 машинах.

Такие установки оккупантов бойцы ВСУ захватывали на Донбассе, Харьковщине и Черниговщине. Издание "Милитарный" отмечает, что Силы обороны применяют трофейные ТОС-1А не в первый раз. Ранее в соцсетях появлялось видео такой системой в составе колонны.

ТОС – это семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Они смонтированы на шасси танка Т-72. Установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды с длиной 3700 мм и весом 217 кг. Последние состоят из головной части термобарического или воспламеняющего действия, взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя. Заявлено, что эффективная дальность действия ТОС-1А составляет около 6000 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты 3 апреля 2023 года хвастались, якобы части российских десантников впервые получили ТОС-1А "Солнцепек". Аналитики тогда информировали, что оккупанты могли развернуть их в районе Кременной на Луганщине, и указали на бесполезность этих надежд захватчиков.

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