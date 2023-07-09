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"Перешел на сторону добра": трофейный "Солнцепек" умело уничтожает бывших владельцев. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
3,3 т.
'Перешел на сторону добра': трофейный 'Солнцепек' умело уничтожает бывших владельцев. Видео

Бойцы Сил обороны Украины продемонстрировали мощное применение трофейного ТОС-1А "Солнцепек" на фронте. Из российской тяжелой огнеметной системы залпового огня защитники ударили по самим оккупантам.

Видео дня

Судя по кадрам очень яркой "бавовны", от вражеских позиций ничего не осталось. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Диванно-штурмова бригада" и другие (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"ТОС-1А, перешедший на сторону добра, поджаривает бывших владельцев", – прокомментировали в сети.

"Перешел на сторону добра": трофейный "Солнцепек" умело уничтожает бывших владельцев. Видео

Отмечается, что именно этот экземпляр "Солнцепека" был захвачен в районе Балаклеи вместе со "значительным" запасом ракет, бойцы ВСУ используют такие только при необходимости накрыть расположение врага термобаром.

По данным OSINT-сервиса Oryx, во время полномасштабного российского вторжения Силы обороны Украины захватили три тяжелых огнеметных системы ТОС-1А и четыре транспортно-заряжающих машины ВС РФ. В то же время, по меньшей мере три ТОС-1А и три транспортно-заряжающих машины к ним были уничтожены.

"Перешел на сторону добра": трофейный "Солнцепек" умело уничтожает бывших владельцев. Видео

Данные Генштаба ВСУ по состоянию на 15 февраля 2023 года свидетельствуют, что украинские воины уничтожили девять тяжелых огнеметных систем залпового огня, таких как ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".

В начале полномасштабной войны русская армия имела на вооружении неопределенное количество "Солнцепеков". По некоторым источникам, речь шла о 50 машинах.

"Перешел на сторону добра": трофейный "Солнцепек" умело уничтожает бывших владельцев. Видео

Такие установки оккупантов бойцы ВСУ захватывали на Донбассе, Харьковщине и Черниговщине. Издание "Милитарный" отмечает, что Силы обороны применяют трофейные ТОС-1А не в первый раз. Ранее в соцсетях появлялось видео такой системой в составе колонны.

ТОС – это семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Они смонтированы на шасси танка Т-72. Установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды с длиной 3700 мм и весом 217 кг. Последние состоят из головной части термобарического или воспламеняющего действия, взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя. Заявлено, что эффективная дальность действия ТОС-1А составляет около 6000 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты 3 апреля 2023 года хвастались, якобы части российских десантников впервые получили ТОС-1А "Солнцепек". Аналитики тогда информировали, что оккупанты могли развернуть их в районе Кременной на Луганщине, и указали на бесполезность этих надежд захватчиков.

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