Минобороны РФ похвасталось переброской ''Солнцепеков'' в Украину: в ISW указали на тщетность надежд оккупантов

Российские пропагандисты 3 апреля заявили, что части Воздушно-десантных войск (ВДВ) России впервые получили термобарические артиллерийские установки ТОС-1А "Солнцепек". Вероятно, оккупанты развернули их в районе Кременной на Луганщине, надеясь получить поддержку своим наступлениям.

Эксперты же считают усилия захватнических войск РФ напрасными, которые не повлияют на их попытки изменить ситуацию на фронте. В Институте изучения воны (Institute for the Study of War, ISW) указали на тщетность планов врага.

Там напомнили, что сегодня основные усилия российских оккупационных войск по-прежнему сосредоточены на достижении целей Кремля: захватить оставшуюся часть Луганской области и продолжить наступательные операции в восточной части Харьковщины и северной части Донетчине.

Накануне министерство обороны страны-агрессора заявило, что части воздушно-десантных войск РФ впервые в истории их ВДВ получили термобарические артиллерийские установки ТОС-1А "Солнцепек". В ведомстве похвастались, мол, их должны перебросить "на неустановленный участок линии фронта" в Украину.

"ISW наблюдала за вводом в район Кременной частей как минимум двух дивизий ВДВ (76-й и 98-й) и развертыванием системы ТОС-1А под Кременной не далее как 1 апреля", – подтвердили аналитики.

Они подчеркнули, что термобарические системы ТОС-1А являются активами военного округа и не привязаны к конкретным подразделениям, а назначение редких "Солнцепеков" подразделениям ВДВ РФ предполагает, что российское военное командование, вероятно, отдает приоритет частям ВДВ в проведении наступательных операций потенциально в Луганской области.

"Однако привлечение частей ВДВ с поддержкой ТОС-1А к этому или какому-то другому направлению вряд ли даст российским войскам решающее преимущество в наступлении", – констатировали в ISW.

Отметим, что термобарический боеприпас создан на основе эффекта объемного взрыва пылегазовых или аэрозольных облаков. Многие эксперты относят его к разновидности зажигательного оружия массового поражения, однако термобарические боеприпасы прямо не запрещены международными договорами.

ТОС-1А "Солнцепек" относится к семейству российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Она ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в сети показали, как украинские спецназовцы сожгли российский "Солнцепек" прямо в момент залпа системы. Вражескую технику "демилитаризовали" с помощью FPV-дрона.

К концу марта стало известно, что воины ВСУ затрофеили транспортно-зарядную машину для ТОС-1А "Солнцепек". Она оказалась уже третьей системой, которую захватчики бросили после боя.

