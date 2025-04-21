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Россия атаковала Одессу "Шахедами", в городе загорелся пожар: первые подробности

Ольга Липич
War
2 минуты
3,1 т.
Россия атаковала Одессу 'Шахедами', в городе загорелся пожар: первые подробности

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 21 апреля, массированно атаковали Одессу ударными дронами типа Shahed-136. Враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе, в результате ударов было зафиксировано несколько пожаров. Пострадали три человека.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram подтвердил взрывы. Он призвал одесситов находиться в укрытиях, в частности, жителей Киевского, Хаджибейского, Пересыпского районов.

"В городе раздаются взрывы! Продолжается массированная атака вражеских БПЛА", – написал мэр.

Россия атаковала Одессу "Шахедами", в городе загорелся пожар: первые подробности
Россия атаковала Одессу "Шахедами", в городе загорелся пожар: первые подробности

Позже стало известно, что в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.

Россия атаковала Одессу "Шахедами", в городе загорелся пожар: первые подробности

"Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы", – сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Труханов позже уточнил, что повреждены много квартир.

Россия атаковала Одессу "Шахедами", в городе загорелся пожар: первые подробности
Россия атаковала Одессу "Шахедами", в городе загорелся пожар: первые подробности

"Утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе есть Восстановление. Кроме того, на помощь людям придут наши надежные партнеры - общественные и благотворительные организации, которые будут предоставлять наборы для временного закрытия оконных проемов", – отметил мэр.

Россия атаковала Одессу "Шахедами", в городе загорелся пожар: первые подробности

Мониторинговые каналы предупреждали, что на Одессу из акватории Черного моря направлялось около 30 "Шахедов".

"Все 26 "Шахедов" с моря летят на Одессу. В укрытия!" – писал канал "Николаевский Ванек".

После атаки в Одессе есть пожары, сообщили корреспонденты Общественного.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером, 21 апреля, Россия дважды обстреляла жилищный сектор Купянского района в Харьковской области. В результате атаки погибли трое мирных жителей.

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