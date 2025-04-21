Россия атаковала Одессу 'Шахедами', в городе загорелся пожар: первые подробности

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 21 апреля, массированно атаковали Одессу ударными дронами типа Shahed-136. Враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе, в результате ударов было зафиксировано несколько пожаров. Пострадали три человека.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram подтвердил взрывы. Он призвал одесситов находиться в укрытиях, в частности, жителей Киевского, Хаджибейского, Пересыпского районов.

"В городе раздаются взрывы! Продолжается массированная атака вражеских БПЛА", – написал мэр.

Позже стало известно, что в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.

"Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы", – сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Труханов позже уточнил, что повреждены много квартир.

"Утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе есть Восстановление. Кроме того, на помощь людям придут наши надежные партнеры - общественные и благотворительные организации, которые будут предоставлять наборы для временного закрытия оконных проемов", – отметил мэр.

Мониторинговые каналы предупреждали, что на Одессу из акватории Черного моря направлялось около 30 "Шахедов".

"Все 26 "Шахедов" с моря летят на Одессу. В укрытия!" – писал канал "Николаевский Ванек".

После атаки в Одессе есть пожары, сообщили корреспонденты Общественного.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером, 21 апреля, Россия дважды обстреляла жилищный сектор Купянского района в Харьковской области. В результате атаки погибли трое мирных жителей.

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