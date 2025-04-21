Россия дважды обстреляла жилой сектор Купянщины: погибли три мирных жителя. Фото

"Пасхальное перемирие" закончилось и страна-террорист снова атакует Украину. Вечером, 21 апреля, Россия дважды обстреляла жилой сектор Купянщины.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Во время атаки погибли трое мирных жителей. Кроме того, 58-летняя пострадавшая подверглась острой реакции на стресс.

При процессуальном руководстве Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам "Совершение военных преступлений" (ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 21 апреля около 17:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по селу Петропавловка Купянского района. Погибли 54-летняя женщина и мужчина 26 лет", – говорится в сообщении.

В населенном пункте повреждены жилые дома. Точный тип авиационного боеприпаса, которым совершена атака, устанавливается.

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Кроме того, по данным следствия, 21 апреля около 19:20 российская армия произвела артиллерийский обстрел города Купянск. Попадание – по частному жилому сектору.

Также сегодня вечером в селе Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в ехавшего на скутере 24-летнего мужчину. Потерпевший погиб на месте.

Несмотря на сложные условия безопасности прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ.

Ранее российский диктатор Владимир Путин сделал циничное заявление. А именно он сказал о том, что атаки по гражданским объектам в Украине будут продолжаться и дальше. Удары наносят в том случае, когда их "используют киевские военные", как, например, в Сумах и Одессе.

Напомним также, что страна-агрессор Россия сразу после окончания "пасхального перемирия" запустила по Украине почти сотню дронов и ударила ракетами. В течение ночи и утра 21 апреля защитники неба сбили и подавили средствами РЭБ всего 89 ударных и имитационных БПЛА.

Кроме того, накануне днем русский"Шахед" попал по пятиэтажке в поселке Ковшаровка Купянского общества Харьковщины, в результате чего сгорели 36 квартир на общей площади 1600 кв. м. Жертв и пострадавших нет – здание было нежилое.

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