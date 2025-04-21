'Возмездие': Путин признал удар по университету в Сумах на Вербное воскресенье, в результате которого погибли дети

Атаки по гражданским объектам будут продолжаться и дальше. Удары наносятся в том случае, когда они используются киевскими военными, как, например, в Сумах и Одессе.

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Такое циничное заявление сделал российский диктатор Владимир Путин. Таким образом он признал удар по университету в Сумах на Вербное воскресенье, в результате которого погибли дети. И назвал это "возмездием".

"Обстрел конгрессцентра в Сумах связан с тем, что там награждали военных ВСУ, совершавших преступления в Курской области", – добавил Путин, но не упомянул о том, что там погибли не наши бойцы, а гражданские люди и дети.

Далее главный российский террорист похвастался ударом по ресторану, где "заслуживающие наказания" украинские военные якобы пили водку.

Он не уточнил город, но, вероятно, речь идет об атаке на Кривой Рог 4 апреля. Россия тогда целилась по кафе, где якобы проходила встреча ВСУ с западными инструкторами, а попала по детской площадке, лишив жизни 18 человек, 9 из которых были детьми.

Детали обстрела

Утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, в результате чего погибли многие гражданские.

Президент США Дональд Трамп, продвигающий идею прекращения огня в войне РФ против Украины, назвал "ужасной вещью" российский обстрел Сум 13 апреля. Двойным ракетным ударом страна-агрессор убила 34 человека, более ста мирных жителей получили ранения.

Напомним, что на следующий день после атаки, 14 апреля, в Кремле выступили с циничным заявлением о ракетном ударе по Сумам, в результате которого погибли десятки мирных жителей. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков издал, что российские войска атаковали "исключительно военные цели".

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальной полиции Украины показали первые минуты после российского ракетного удара по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля. Патрульные, спасатели, военные и неравнодушные граждане помогали пострадавшим и спасали украинцев.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские террористы намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей. По данным ГСЧС, погибли 35 человек, среди них – двое детей, еще 117 человек получили ранения.

Один из пассажиров автобуса №62, попавший под российские обстрелы в Сумах 13 апреля, поделился страшными подробностями того дня. По словам 69-летнего Владимира Бойко, его спасло только то, что он инстинктивно пригнулся в момент взрыва.

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