"Пожалуйста, спасите ее!" В полиции показали первые минуты после удара РФ баллистики по Сумам. Видео

В Национальной полиции Украины показали первые минуты после российского ракетного удара по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля. Патрульные, спасатели, военные и неравнодушные граждане помогали пострадавшим и спасали украинцев.

Видео дня

Чувствительное видео было опубликовано в соцсетях Нацполиции. На кадрах видно, как среди руин, дыма, слез и боли раненым накладывали турникеты, перевязывали и обрабатывали раны, проводили эвакуацию, спасали тех, кого можно было спасти.

"Алло, папа, я у кафе на перекрестке. Скорее, пожалуйста", – сказал пострадавший по телефону. После этого ему сообщили, что маме уже оказывают помощь. "Пожалуйста, спасите ее. За меня можете не переживать".

Внимание! На видео находятся чувствительные кадры!

В полиции отметили, что Вербное воскресенье – день, когда ивовые веточки должны символизировать жизнь, надежду и мир, а сердца исполнять верой в светлое завтра и молитвой за родных и Украину. Однако 13 апреля стало днем боли и черной скорби для всей страны.

"Ракетный удар по мирным Сумам – еще один болезненный шрам на сердце нашей страны. Россия снова принесла смерть. Погибли невинные люди, среди них – дети", – отметили правоохранители.

Украина в очередной раз увидела настоящее лицо врага. "Мы выстоим. Мы помним каждое имя. Вечная память всем погибшим и скорейшего выздоровления раненым", – говорится в сообщении.

Жители Сум приносят цветы к месту баллистической атаки РФ в память о погибших. Известно о 34 жертвах российского удара, среди которых:

30-летняя Юлия Елшанская, у которой остался мужчина и двое детей;

шестиклассник Максим Мартыненко и его родители – Николай и Наталья;

водитель автобуса Николай Леон;

музыкант, солистка-органистка областной филармонии Елена Когут;

нотариус Людмила Ващенко, работавшая в юстиции с 1996 года;

заместитель начальника отдела проверок в сфере материального производства управления налогового аудита Главного управления ГНС в Сумской области Людмила Гордиенко;

учительница школы №2 Марина Чудеса и ее мама;

студентки медицинского института СумГУ Светлана Штепа и Дарья Лобода;

смущение Анжелика Садовская;

Николай Романенко, ехавший в автобусе в момент удара ракеты РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 13 апреля, страна-террорист атаковала Сумы двумя баллистическими ракетами с кассетными боезарядами для большей зоны поражения. 68 пострадавших находятся в медицинских учреждениях, восемь из которых – в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых.

В результате удара РФ по Сумам повреждены 48 зданий. В частности, 28 многоквартирных жилых, два частных дома и 18 нежилых сооружений.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские террористы намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!