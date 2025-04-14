Их убила Россия: в результате удара по Сумам погибли две студентки медицинского института. Фото

Ударом по центру Сум утром 13 апреля Россия убила студенток-подруг – Светлану Штепу и Дарию Лободу. Девушки учились в медицинском институте Сумского государственного университета.

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О трагедии сообщили в Студенческом ректорате СумГУ. В сети показали фото молодых украинок, у которых только начиналась жизнь.

"Вы были, есть и останетесь в моем сердце навсегда. Такие светлые, добрые, настоящие... Каждая из вас – как луч солнца в пасмурный день, как весенний ветерок, что несет надежду. Я благодарна за все мгновения, за молчание, в котором было все понятно, за поддержку, которая согревала лучше любого одеяла. Вы – мои тучки: хрупкие, свободные, но всегда рядом, даже если сейчас вас нет рядом физически..." – написала в Instagram подруга погибших девушек.

Студенческий ректорат открыл сбор, чтобы поддержать семьи погибших девушек, а также еще одну студентку, которая в результате жестоких российских обстрелов потеряла маму.

"Поэтому просим максимально приобщиться к нашему сбору донатом и репостом", – призвали студенты.

Напомним, что утром 13 апреля одна из двух российских баллистических ракет типа "Искандер-М" попала возле помещения конгресс-центра Сумского государственного университета, когда там должно было проходить детское представление. В общем Россия убила 34 человека в Сумах, в том числе двоих детей.

В Facebook-сообществе "Их убила Россия" начали документировать имена людей, чьи жизни унесли этим обстрелом российские террористы, чтобы они не остались статистикой потерь.

В понедельник, 14 апреля, жители города приносят цветы к месту трагедии в память о земляках, ставших жертвами российского террора в святое Вербное воскресенье.

В результате жестокой атаки в городе повреждена гражданская инфраструктура, пострадали 117 человек, среди которых 15 несовершеннолетних. В настоящее время десятки раненых остаются в больницах, среди них есть тяжелые пациенты.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 апреля из-за удара РФ в Сумах погибла семья Мартыненко, проживавшая в Старом Селе: супруги и их сын Максим, учившийся в шестом классе местного лицея. Также в результате российского террора погибла артистка театра Елена Когут, которая была настоящим профессионалом своего дела, добрым и светлым человеком.

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