Итак, что мы имеем.

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1. Самое плохое за сегодняшний день – это раздор в тылу и втягивание в словесные игры Путина. Уже только ради этого Москве стоило вбрасывать историю с "перемирием".

Когда и активные боевые действия, и их приостановка воспринимаются как "одинаково плохо" и "неизвестно ещё, что хуже" – это патовая ситуация, которая на руку исключительно врагу.

Нет никакого смысла обсуждать "это перемирие или прекращение огня?", "а 10 обстрелов – это ещё перемирие или уже нет?". Замените это слово на что-то другое: динамику боевой активности и т.д. Чтоб не ускользала суть.

Так совпало, что и Путину (9 мая), и Трампу (100 дней) вот в эти конкретные недели нужна публичная история о "деэскалации". Чтобы показать прогресс мирного трека. Мотивы разные, но так совпало.

Заявив публично о "перемирии", но де-факто не прекратив военные действия, Кремль может играться в "нарушения со стороны противника". А может отмечать "позитив", если будет выгодно.

Дроны и ракеты не прилетали, были только бомбы? – деэскалация.

Количество штурмов было 200, а стало 150? – явный успех дипломатии.

Нет активности на каком-то из направлений, а вчера была? – чёткая приверженность мирному курсу.

Нужное подчеркнуть.

При этом фронт может гореть по-прежнему, но публичная картинка в России и за океаном будет другая.

Как это лечить? Разъяснять с фактами, где россияне врут. Иметь свой план.

Всё так или иначе упирается в ситуацию на земле. Есть совершенно разные примеры. Скажем, я ещё в марте интересовался у товарищей на одном из участков фронта, что они будут делать, если вдруг объявят какую-то паузу? Был очень чёткий ответ, какие приоритеты. Сегодня спросил, как идёт? Ответ: провели ряд мероприятий, которые обнулили результаты россиян за последние недели три. Видим и слышим, что они готовятся. Но чувствуем себя уверенно. "Орки взвоют, когда полезут снова".

Это один маленький участочек, он не показателен для обстановки в целом. Но сам подход – показателен. Знаю с нескольких участков: те, у кого был обеспеченный план, его выполняли, у кого не было – подрастерялись и потеряли время.

Поэтому не стоит тратить душевные силы на препирательства вокруг слов. "Прекратить огонь" до 9 мая могут ещё 10 раз, столько же - возобновить. Любое изменение динамики боевой активности в сторону уменьшения – это повод укрепиться сообразно обстановке. И в этом нужно посильно помогать.

2. Как последние события отражаются на российской армии?

Мы продолжаем собирать информацию о потерях россиян. В нашей базе по состоянию на 17 апреля 2025 года 108 724 имени российских солдат, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили. Ещё более 500 точно мертвы, но нужны уточнения для атрибуции по региону.

Особенность в том, что две недели подряд мы фиксируем меньше 1000 убитых за неделю, а в течение 5 недель отмечается явный спад потерь.

Это результат изменений характера боевых действий в феврале-марте (т.к., потери проявляются с некоторой задержкой). Военные обозреватели отмечали, что в этот период началась перегруппировка российских войск под новые задачи (в частности - захват Константиновки, прорыв к Боровой и Лиману). Вследствие чего общая интенсивность штурмов снизилась.

Т.е., цикл, который начался в сентябре/октябре 2024 г., завершён, российская армия входит в новый. Просматривается замысел к лету подкопить резервы, в т.ч. – за счёт срочников, переведённых на контракт. Сейчас для новой волны наката ресурсов не хватает, значит, до лета вероятны качели с "перемириями", чтобы сбивать наш настрой.

В целом по потерям у меня есть мысль прекратить их считать, потому что тенденции неизменны, они подтверждаются результатами других подсчётов, в т.ч. – российских. Информация с мемориалов и кладбищ в РФ даёт представление. А знать точно – 108 или 115 тысяч – уже не так принципиально, важен порядок цифр и региональные особенности.

Из наглядного. В 2025 году, т.е., за три с половиной месяца, показано такое число убитых:

Башкортостан – 1165

Татарстан – 1071

Московская область - 545

Бурятия – 503

Якутия - 336

Тыва – 239

Дагестан - 223

Санкт-Петербург – 134

Москва – 131

Ингушетия – 25

Чечня – 10.

Часть регионов начала усиленно скрывать потери.

Например, Сахалин за 3,5 месяца показал 25 убитых, что не соответствует динамике за предыдущие 3 года.

Для наглядности.

За 3,5 месяца 2025 г. в Башкирии похоронили больше солдат, чем в Санкт-Петербурге за 3+ года. В Тыве (население 338 тыс. человек, 97 тыс. трудоспособных мужчин) потери больше, чем в Москве (официально – 13 млн., 3,8 млн трудоспособных мужчин). Кавказ участвует декоративно, явно на особом положении. Региональный разнобой усиливается. Карелия, которая граничит с НАТО и которую вроде как надо укреплять, теряет больше, чем глубоко тыловые регионы, и в абсолютных, и в относительных числах.

Если всё это наложить на демографические и экономические особенности, картина очень интересная. Осталось найти время, чтобы собрать в текст.