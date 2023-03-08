Спецназовцы СБУ уничтожили вражеский ''Сонцепек'': дрон прилетел прямо в момент залпа. Видео

Спецназовцы Служба безопасности Украины сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа. Уничтожили вражескую технику с помощью современного FPV-дрона, который позволяет через встроенную камеру наблюдать за всеми перемещениями беспилотника в реальном времени.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и обнародовали видео момента поражения огнеметной системы оккупантов.

"Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета", – констатировали в СБУ.

Как известно из открытых источников, "Сонцепек" относится к тяжелым огнеметным системам залпового огня калибра 220-мм, наносящим удары термобарическими боеприпасами, запрещенными международным гуманитарным правом.

После залпа происходит влияние на цели высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, создаваемого при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов. Таким образом, этот огнемет по сути выжигает все, что поражает.

"Отминусование" вражеского "Солнцепека" произошло именно в момент его залпа. А поскольку это делалось FPV-дроном, то видео даст возможность почувствовать себя в роли пилота каждого просматривающего его.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как ВСУ охотятся на российские танки и превращают их в металлолом.

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла тысячи единиц военной техники. Только за прошедшие сутки, 7 марта, было уничтожено 7 артиллерийских систем оккупантов, а также 4 танка и 9 боевых бронированных машин. Также украинские военнослужащие "демилитаризовали" около 700 захватчико. Всего с 24 февраля прошлого года было ликвидировано более 155,5 тыс. российских солдат.