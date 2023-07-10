ВСУ уже несколько дней держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага в Бахмуте – Минобороны

Украинские защитники имеют успехи на Бахмутском направлении. Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение российских оккупантов в Бахмуте.

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Преимущество украинские военные удержат уже несколько дней. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем канале в Telegram.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу", – говорится в сообщении.

Маляр объяснила, что это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.

Следует отметить, что об успехах защитников Украины под Бахмутом накануне сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Он заявил, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении, а враг местами оказывается в ловушке. В частности, на указанном участке фронта результативно работают снайперы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских защитников. Так, под Бахмутом оккупанты сбросили на украинские позиции снаряды с химическим ядом удушающего действия.

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