Россия под Бахмутом применяет запретное химическое оружие: воины ВСУ показали последствия. Видео

Российские военные преступники на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских защитников. Так, под Бахмутом оккупанты сбросили на украинские позиции снаряды с химическим ядом удушающего действия.

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Об этом сообщил украинский защитник с ником Shaleniy Tigr в своем Twitter-аккаунте. Он также показал последствия таких атак с запрещенным химическим оружием.

По словам украинского военного, это одна из тактик противника, чтобы остановить украинское контрнаступление.

Он уточнил, что накануне захватчики запустили пять снарядов "Града", среди которых были снаряды с химическим ядом, между позициями ВСУ.

Пока вещество распространялось окопами, российские оккупанты начали работать хаотично минометами и танками, чтобы не дать украинским защитникам выбраться и дождаться помощи. Это, по словам военного, значительно усложняет эвакуацию.

"Как результат, жжет глаза, горло, тошнота, постоянно хочется пить. Сейчас на госпитализации и немного легче. Не думаю, что это серень, зная, кто против нас воюет и чего хочет добиться, иллюзий нет. Скорее всего, льюизит", – добавил он.

Следует отметить, что люизит – боевое ядовитое вещество, получаемое из ацетилена и трихлористого мышьяка.

При попадании этого вещества в желудочно-кишечный тракт возникает сильное слюнотечение и рвота, сопровождающаяся острыми болями, падением кровяного давления, поражением внутренних органов. Тяжесть поражения зависит от дозы и времени пребывания в атмосфере, зараженной люизитом. Смертельная доза люизита при попадании его внутрь организма составляет 5-10 мг на 1 кг веса.

1993 в результате подписания Конвенции о химическом оружии, использование люизита как химического оружия было запрещено.

Напомним: 27 февраля 2023 года страны G7 выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что любое использование Россией в войне против Украины химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Применение химических средств (в частности, веществ слезоточивого действия) для ведения войны запрещено Конвенцией о химическом оружии (ст. 1, п. 5) и Женевским протоколом 1925 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в ГУР МО Украины предупреждали, что войска РФ готовят очередную провокацию на оккупированной территории Запорожья, чтобы дискредитировать и сорвать контрнаступление ВСУ. Для этого захватчики хотели использовать химоружие, к тому же против своих же собратьев.

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