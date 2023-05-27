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Спецслужбы РФ начали осуществлять провокацию с химическим оружием в Запорожской области – ГУР МО

Иванна Шепель
War
1 минута
3,9 т.
Спецслужбы РФ начали осуществлять провокацию с химическим оружием в Запорожской области – ГУР МО

Захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области готовят очередную провокацию с целью дискредитирования и срыва контрнаступления украинских сил. Так, 27 мая 2023 года оккупанты начали провокацию с использованием химического оружия.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Жертвами провокации оккупантов должны стать солдаты русской армии.

Как сообщили в разведке, государство-террорист планирует использовать следы поражения от химического оружия на телах своих солдат в качестве доказательства, чтобы впоследствии во всем обвинить Украину.

В ГУР отметили, что Силы безопасности и обороны Украины в своей борьбе против российских оккупационных войск используют исключительно консервативные средства. Очередные попытки спецслужб России не могут повлиять на дальнейшее развитие событий на поле боя.

Спецслужбы РФ начали осуществлять провокацию с химическим оружием в Запорожской области – ГУР МО

Ранее сообщалось, что РФ может применить химическое оружие в случае успехов ВСУ в контрнаступлении. Глава министерства обороны Британии Бен Уоллес сказал, что в случае если контрнаступление Украины для возвращения всех захваченных Россией территорий закончится успехом, российский диктатор Владимир Путин "может" стать безобразным и прибегнуть к использованию нетрадиционных систем вооружений в Украине.

Напомним, что российский террорист показал химоружие, которое оккупанты применяют против ВСУ. Он выложил фото с химической гранатой К-51 и заявил о запрещенном хлорпикрине, высокая концентрация которого приводит к смерти.

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