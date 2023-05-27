Спецслужбы РФ начали осуществлять провокацию с химическим оружием в Запорожской области – ГУР МО

Захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области готовят очередную провокацию с целью дискредитирования и срыва контрнаступления украинских сил. Так, 27 мая 2023 года оккупанты начали провокацию с использованием химического оружия.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Жертвами провокации оккупантов должны стать солдаты русской армии.

Как сообщили в разведке, государство-террорист планирует использовать следы поражения от химического оружия на телах своих солдат в качестве доказательства, чтобы впоследствии во всем обвинить Украину.

В ГУР отметили, что Силы безопасности и обороны Украины в своей борьбе против российских оккупационных войск используют исключительно консервативные средства. Очередные попытки спецслужб России не могут повлиять на дальнейшее развитие событий на поле боя.

Ранее сообщалось, что РФ может применить химическое оружие в случае успехов ВСУ в контрнаступлении. Глава министерства обороны Британии Бен Уоллес сказал, что в случае если контрнаступление Украины для возвращения всех захваченных Россией территорий закончится успехом, российский диктатор Владимир Путин "может" стать безобразным и прибегнуть к использованию нетрадиционных систем вооружений в Украине.

Напомним, что российский террорист показал химоружие, которое оккупанты применяют против ВСУ. Он выложил фото с химической гранатой К-51 и заявил о запрещенном хлорпикрине, высокая концентрация которого приводит к смерти.

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