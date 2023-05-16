РФ может применить химическое оружие в случае успехов ВСУ в контрнаступлении, – Уоллес

В Великобритании высказали опасения по поводу того, что в случае успешного контрнаступления Сил обороны Украины страна-агрессор Россия может пойти на очередной подлый шаг и применить химическое оружие. Там считают, что Кремль может решиться на использование нетрадиционных систем вооружения.

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Об этом сказал глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте в понедельник, 15 мая, передает издание Independent. По его словам, после постоянных угроз со стороны Москвы Лондон "очень настороженно относится к тому, что произойдет дальше".

Уоллес сказал, что если контрнаступление Украины для возвращения всех захваченных Россией территорий закончится успехом, российский диктатор Владимир Путин "может "стать безобразным и прибегнуть к использованию нетрадиционных систем вооружений в Украине.

"Мы всегда должны быть настороже в отношении поведения российских военных и Путина", – отметил министр обороны Великобритании.

Он напомнил, как представители российской армии массово травили сирийцев, помогая режиму Асада. Также химическое оружие было применено и на территории Соединенного Королевства – Уоллес напомнил отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим агентом "Новичок" в 2018 году в Солсбери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание Politico писало, что в случае очередных неудач оккупантов на поле боя Путин может прибегнуть к применению химического оружия в Украине. В Белом доме такой сценарий называют вероятным перед ядерной конфронтацией РФ с НАТО.

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