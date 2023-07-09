Сырский заявил об успехах на Бахмутском направлении, Силы обороны продвигаются вперед

Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении, а враг местами оказывается в ловушке. В частности, на указанном участке фронта результативно работают снайперы.

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Об успехах защитников Украины под Бахмутом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил отличную работу группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Работает снайпер с позывным "Альфа". С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага", – отметил командующий.

Он добавил, что во время работы снайпера за группой охотился вражеский БПЛА, который бойцам тоже удалось сбить.

Напомним: накануне британская разведка сообщила, что после месяца относительного затишья Бахмут снова превратился в одно из мест, где идут самые ожесточенные бои. К северу и к югу от города украинские воины достигли "стабильных успехов", в то время как в российских войсках на Бахмутском направлении есть значительные проблемы.

В МО Британии спрогнозировали, что российское командование будет предпринимать все усилия для того, чтобы удержать Бахмут, однако выразили сомнение в том, что эти усилия будут результативными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Украины сообщили, что в самом Бахмуте оккупационные войска России оказались практически в ловушке. При этом Силы обороны продвигаются на южном фланге;

– российские военные преступники на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских защитников. Так, под Бахмутом оккупанты сбросили на украинские позиции снаряды с химическим ядом удушающего действия.

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