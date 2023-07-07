'Враг фактически в ловушке': Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте

Силы обороны Украины продолжают продвигаться на Бахмутском направлении в Донецкой области, на нескольких участках есть продвижение более чем на километр. В самом Бахмуте оккупационные войска России оказались практически в ловушке.

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Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем канале в Telegram в пятницу, 7 июля. По ее словам, на Бахмутском направлении продвижение есть на южном фланге.

В то же время, на северном фланге продолжаются бои без изменения положений.

В самом городе украинские воины усложнили передвижение оккупантов и сделали невозможным их выход.

"В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон", – сообщила Маляр.

Она также отметила, что враг продолжает наступление на Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ, но безуспешно.

"Везде продолжаются горячие бои без изменения положений", – добавила представитель Минобороны.

В Генштабе 7 июля отметили, что на Бахмутском направлении захватчики из авиации ударили по районам населенных пунктов Богдановка, Александро-Шультино, Белая Гора, Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что Силы обороны Украины за последние сутки продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении. Накануне там произошло семь боевых столкновений.

Ликвидировано и ранено более 170 захватчиков, уничтожены более 10 единиц техники и вооружений и пять складов с боеприпасами. По словам Череватого, на Бахмутском направлении инициативу удерживают украинские воины.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских защитников. Так, под Бахмутом они сбросили на украинские позиции снаряды с химическим ядом удушающего действия.