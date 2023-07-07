В ВСУ рассказали об успехах на Бахмутском направлении: за сутки продвинулись более километра. Карта

Силы обороны Украины за последние сутки продвинулись более километра на Бахмутском направлении. Накануне там произошло семь боевых столкновений.

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Ликвидировано и ранено более 170 захватчиков, уничтожены свыше 10 единиц техники и вооружений и пять складов с боеприпасами. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении инициативу удерживают украинские воины.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, проводят штурмовые действия и продвигаются на северном и южном флангах. В частности, за минувшие сутки наши защитники продвинулись вперед на расстояние свыше километра ", – отметил он.

В то же время российские оккупанты оказывают ожесточенное сопротивление украинским воинам и несут потери как в живой силе, так и в технике и вооружениях.

"Оккупанты 318 раз били по нам из ствольной артиллерии и РСЗО, совершили 3 авианалета. Всего произошло 7 боевых столкновений, во время которых 61 оккупант был уничтожен, 116 – ранены и 5 человек взяли в плен. Также были уничтожены две вражеские БМП, БТР, боевая машина десанта, РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские установки "Гиацинт", две пушки, две радиолокационные станции, пять складов с боеприпасами и противотанковый комплекс", – рассказал спикер Восточной группировки сил.

Кроме того, накануне оккупационные войска пытались наступать на Лимано-Купянском направлении : зафиксировано 6 попыток наступательных действий.

"Оккупанты нанесли 578 артиллерийских ударов, совершили 19 авианалетов. Во время отражения атак 35 оккупантов уничтожены, 82 – ранены, 2 – взяты в плен. Наши воины уничтожили БМП противника, минометный расчет и 5 БПЛА ", – рассказал Череватый.

Напомним, утром 7 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украинского государства. Так, накануне ВСУ ликвидировали еще 510 оккупантов, уничтожили 80 единиц техники и вооружений врага.

Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 232 810 захватчиков.