ВСУ ликвидировали еще 510 оккупантов, уничтожили 80 единиц техники и вооружение врага

Защитники Украины в течение 6 июля ликвидировали на фронте не менее 510 оккупантов из РФ. Также во время боев и огневых ударов они уничтожили 80 единиц вражеской техники, вооружения дронов.

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Данные о потерях ВС РФ в войне против нашего государства обновил Генштаб ВСУ. Отмечается, с 24 февраля 2022-го на украинской земле нашли свою смерть уже 232 810 военнослужащих армии страны-агрессора

Кроме сотен путинских захватчиков, накануне Силы обороны уничтожили еще 20 их артиллерийских систем (всего 4330).

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Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированной Макеевке на Донетчине вечером 4 июля украинские военные уничтожили большой склад БК российских захватчиков. Там хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град".

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