Уничтожен большой склад оккупантов: в Минобороны рассказали об ударе ВСУ по Макеевке. Карта

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области вечером 4 июля украинскими военными был уничтожен большой склад БК российских захватчиков. Там хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град".

Видео дня

Удар Сил обороны по этому объекту подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своем канале в Telegram 6 июля. "Это яркий пример эффективной работы нанесших огненное поражение украинских артиллеристов и аэроразведчиков, корректировавших удар", – написала чиновница.

Она подчеркнула, что наши защитники каждый день находят и уничтожает склады и логистические узлы ВС РФ. Только за минувшие сутки (5 июля) уничтожено шесть складов боеприпасов на одном только Таврическом направлении.

"Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет роковой. В современной войне логистические цели являются ключевыми", – объяснила сотрудница МО.

Видео операции:

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 5 июля, на следующий день после эффектного уничтожения российского склада снарядов и ракет в Макеевке, в оккупированном городе снова прогремели сильные взрывы. Это был прилет по нефтебазе.

– Звуки, свидетельствующие о "бавовне", жители Макеевки слышали также утром 6 июля.

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