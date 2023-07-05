'Фаер-шоу' было ярким: появилось видео мощного взрыва на складе БК оккупантов в Макеевке

В сеть попало видео мощного взрыва в оккупированной Макеевке на Донетчине, который произошел на вражеском складе с боекомплектом (БК) вечером 4 июля. Зрелище было ярким и выглядело как настоящее файер-шоу.

Видео дня

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале donetchanyn. Как отмечается в сообщении, свой склад с БК для РСЗО оккупанты обустроили во дворе недостроенного жилого массива (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Вчера из-за курения на этом складе и несоблюдения правил безопасности, данный склад взлетел в воздух. Совершенно случайно наш дрон пролетал мимо. Отдельная благодарность местным жителям, подсветившим расположение склада и ожидающим возвращения Украины", – пишет канал.

На опубликованном видео можно увидеть мощный взрыв и детонацию российских боеприпасов, напоминающую фейерверк.

На кадры также попали последствия "бавовны".