В оккупированной Макеевке взрывы: горит большой склад с боеприпасами. Эффектное видео

Вечером во вторник, 4 июля, во временно оккупированной Макеевке Донецкой области произошла мощная "бавовна". Там прогремело несколько взрывов, местные сообщали о прилетах.

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Об этом писали в местных пабликах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Российские захватчики традиционно заявили о "работе ПВО".

На кадрах видно, что прогремел сильный взрыв, в небо поднялся столб черного дыма. Он был хорошо виден и из соседнего оккупированного Донецка.

По одной из версий, попадание было в большой склад с боеприпасами врага. Также попасть могли и в нефтебазу, которой пользуются захватчики.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ подтвердили попадание по составу.

"В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Донецке вечером 2 июля заявили о взрывах. "Бавовна", предварительно, посетила район железнодорожного вокзала.

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