У железнодорожного вокзала в оккупированном Донецке произошла "бавовна": видео с места

Во временно оккупированном Донецке вечером 2 июля заявили о взрывах. "Бавовна", предварительно, посетила район железнодорожного вокзала.

Видео дня

Судя по всему, были прилеты – так как в небе жители видели дым. Соответствующие сообщения появились в местных Telegram-каналах около 18:00 воскресенья (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ряд пропагандистских сообществ писал, что обстрел якобы был совершен несколькими снарядами калибра 155 миллиметров. Пропаганда обвинила в этом Вооруженные силы Украины.

Данных о конкретной локации, где были попадания, пока нет, однако пропагандисты писали, что под ударом оказались Куйбышевский и Киевский районы. Именно там проходят ж/д пути, расположен вокзал и другая железнодорожная инфраструктура.

Как писал OBOZREVATEL:

– Центр национального сопротивления недавно сообщил, что российские оккупанты усиливают контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях Донецкой области. Враг проводит рейды для выявления "нелояльных элементов" и увеличивают количество сотрудников карательных структур в гражданской одежде. Также известно, что в регион прибывают дополнительные подразделения ФСБ.

– В ЦНС рассказывали, что на оккупированных территориях захватчики массово проверяют даже детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!