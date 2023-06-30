Боятся партизан: оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия в Донецкой области – ЦНС

Российские оккупанты усиливают контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях Донецкой области. Причиной активизации захватчиков стало стремление противодействовать партизанскому движению в оккупации.

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Оккупанты проводят рейды для выявления "нелояльных элементов" и увеличивают количество сотрудников карательных структур в гражданской одежде, в регион также прибывают дополнительные подразделения ФСБ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС отметили усиление контрразведывательных мер на временно оккупированных территориях Донбасса. Так оккупанты пытаются противодействовать партизанскому движению.

"Так, по информации украинского сопротивления, враг пытается усилить бдительность в Донецкой области. В частности, в Мариуполе и Донецке наблюдается увеличенное количество сотрудников российских карательных структур в гражданском", – говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что "нелояльных" к оккупантам захватчики ищут даже в Донецке.

"Россиянами был проведен ряд рейдов в районах захваченного облцентра. Известно, что в Донецк прибыли новые группы ФСБ для выявления "нелояльных элементов", – отметили в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что на оккупированных территориях массово задерживают детей. Их "проверяют" на проукраинскую позицию. Захватчики таким образом пытаются оказывать давление на родителей школьников: украинцев запугивают депортацией в РФ и даже угрожают лишить родительских прав.

При этом информаторами захватчиков выступают работники школ, так называемые советники директоров по идеологии. На эту "должность", введенную на оккупированных территориях Украины, назначают исключительно россиян.

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