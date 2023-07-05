В оккупированной Макеевке мощная 'бавовна': валит черный дым. Видео

Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области вечером в среду, 5 июля, снова прогремели сильный взрывы. По предварительным данным, есть прилеты.

Видео дня

Об этом сообщили российский пропагандистские каналы в Telegram. "Бавовну" в населенном пункте было слышно около 21:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации пропагандистов, в Макеевке после прилета начался пожар на нефтебазе. Ранее они писали, что загорелась подстанция.

На обнародованных кадрах видно, что начался очень сильный пожар и в небо поднялись клубы дыма.

Отметим, что Макеевку российские оккупационные войска оккупировали еще в 2014 году.

Днем ранее, 4 июля, в городе также произошла мощная "бавовна", там прогремело несколько взрывов. Попадание было в большой склад с боеприпасами оккупационной армии России. Также попасть могли и в нефтебазу, которой пользуются захватчики.

Мощную "бавовну", в результате которой в Макеевке был уничтожен большой склад боеприпасов, захватчики пытались представить как чуть ли не "акт геноцида". Однако появившееся видео, а также свидетельства местных жителей расставили все точки над "і". Никакого удара по мирным людям, а тем более по больнице, украинские военные не наносили.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 5 июля взрывы раздались в районе железной дороги в оккупированной Ясиноватой. В сети писали о возможном поражении вражеского склада боеприпасов. На месте прилета горели фуры и железнодорожные вагоны.