В оккупированной Макеевке мощная "бавовна": валит черный дым. Видео
Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области вечером в среду, 5 июля, снова прогремели сильный взрывы. По предварительным данным, есть прилеты.
Об этом сообщили российский пропагандистские каналы в Telegram. "Бавовну" в населенном пункте было слышно около 21:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По информации пропагандистов, в Макеевке после прилета начался пожар на нефтебазе. Ранее они писали, что загорелась подстанция.
На обнародованных кадрах видно, что начался очень сильный пожар и в небо поднялись клубы дыма.
Отметим, что Макеевку российские оккупационные войска оккупировали еще в 2014 году.
Днем ранее, 4 июля, в городе также произошла мощная "бавовна", там прогремело несколько взрывов. Попадание было в большой склад с боеприпасами оккупационной армии России. Также попасть могли и в нефтебазу, которой пользуются захватчики.
Мощную "бавовну", в результате которой в Макеевке был уничтожен большой склад боеприпасов, захватчики пытались представить как чуть ли не "акт геноцида". Однако появившееся видео, а также свидетельства местных жителей расставили все точки над "і". Никакого удара по мирным людям, а тем более по больнице, украинские военные не наносили.
Как сообщал OBOZREVATEL, днем 5 июля взрывы раздались в районе железной дороги в оккупированной Ясиноватой. В сети писали о возможном поражении вражеского склада боеприпасов. На месте прилета горели фуры и железнодорожные вагоны.
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