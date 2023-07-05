В оккупированной Ясиноватой 'бавовна', пылают вагоны и фуры. Видео

Временно оккупированную часть Донецкой области 5 июля снова посетила "бавовна". Взрывы раздались в районе железной дороги в Ясиноватой, сообщается о возможном поражении вражеского склада боеприпасов.

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На месте прилета горят фуры и железнодорожные вагоны. Видео из временно оккупированной Ясиноватой появились в сети.

По данным председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, взрывы в Ясиноватой Донецкой области 5 июля прогремели в районе железной дороги.

"Ясиноватая, Донетчина. "Бавовна" в районе железнодорожного сообщения", – написал он.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что, вероятно, был поражен вражеский склад боеприпасов в этом населенном пункте, расположенном в северном пригороде Донецка.

В сети появились также кадры, отснятые очевидцами на месте прилета. На них видны охваченные огнем фуры и железнодорожные вагоны.

"Вот Ясиноватая. Прямо по станции железнодорожной, где дистанция пути, административные здания, люди работали здесь... И вагоны горят, и машина горит", – комментирует голос за кадром.

Напомним, накануне стало известно, что в оккупированной Макеевке после прилета горел и мощно детонировал большой склад с боеприпасами.

Российские пропагандисты и оккупанты пытались убедить, что удар пришелся по городской больнице, показывая здание с выбитым стеклом. Однако впоследствии в сети появилось видео мощного взрыва и продолжительной зрелищной детонации боеприпасов на нем, что опровергло ложь захватчиков.