Во временно оккупированной Макеевке захватчиков посетила очередная "бавовна". Взрывы в городе раздались утром в четверг, 6 июля.

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После этого над Макеевкой поднялся дым. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, из-за точного удара у российской логистики возникнут проблемы.

"Макеевка утром радостно сигнализирует дымом о меткой "бавовне". Еще один город, который россияне считали тыловым, вдруг оказался в зоне опасности. Всей российской военной логистике на Донетчине приходит каюк. Хорошо", – пишет он.

Стоит отметить, что вечером в среду, 5 июля, в Макеевке в очередной раз раздались сильные взрывы. Пропагандисты РФ позже подтвердили прилет по нефтебазе. Пострадавших, по их словам, нет.

Днем ранее, 4 июля, в городе также произошел мощная "бавовна", там прогремело несколько взрывов. Попадания были в большом составе с боеприпасами оккупационной армии России. Также попасть могли и в нефтебазу, которой пользуются захватчики.

Мощная "бавовна", в результате которой в Макеевке был уничтожен большой склад боеприпасов, захватчики пытались представить как "акт геноцида". Однако видео, а также свидетельства местных жителей расставили все точки над "i". Никакого удара по мирным людям, а тем более по больнице, украинские военные не наносили.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 5 июля взрывы прогремели в районе железной дороги в оккупированной Ясиноватой. В сети писали о возможном поражении вражеского состава боеприпасов. На месте прилета горели фуры и железнодорожные вагоны.