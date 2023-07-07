Армия РФ сосредотачивает основные усилия на пяти направлениях: ВСУ отразили 20 атак врага - Генштаб

Российские оккупационные войска сосредоточивают основные усилия на пяти направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Там продолжаются тяжелые бои.

Видео дня

В течение суток на этих направлениях произошло около 20 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 7 июля 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены. Подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Враг нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области. Также оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Поповка Черниговской области; Краснополье Сумской области и Окип, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое в Харьковской области.

На Купянском направлении захватчики совершили безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийские и минометные обстрелы российских оккупантов подверглись Колодязному, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Купянску и Кисловке Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия и пытались вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Луганской области, однако успеха не имели. В то же время, враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики по авиации ударили по районам населенных пунктов Богдановка, Александро-Шультино, Белая Гора, Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты при поддержке авиации совершили безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Невельского Донецкой области. Также противник провел артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе пострадали Керамик, Желане, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, ВСУ отразили все атаки в районе города Марьинка. При этом противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Также оккупанты осуществили обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении путинская армия пыталась наступать в Благодатном районе Донецкой области. Враг нанес авиационный удар у Великой Новоселки. Также оккупанты осуществили обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Елизаветовка, Богоявленко, Угледар, Золотая Нива и Северное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики находятся в обороне и стараются не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Запорожской области; Львов, Токаревка, Антоновка, Громадное, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

При этом на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь оккупантов в подразделениях российских войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях. Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого их заключили под стражу и переместили в здание Розовского районного суда.

Авиация защитников Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских защитников. Так, под Бахмутом оккупанты сбросили на украинские позиции снаряды с химическим ядом удушающего действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!