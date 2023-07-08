Бахмут снова стал местом одних из самых ожесточенных боев: разведка Британии рассказала об успехах ВСУ. Карта

После месяца относительного затишья Бахмут снова превратился в одно из мест, где идут самые ожесточенные бои. К северу и к югу от города украинские воины достигли "стабильных успехов", в то время как в российских войсках на Бахмутском направлении есть значительные проблемы.

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Российское командование наверняка будет пытаться удержать Бахмут как одно из немногих достижений "второй армии мира" за последний год войны в Украине, однако резервов для этого у России может быть слишком мало. Об этом говорится в новой сводке министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве констатировали, что после относительного затишья в июне Бахмут снова стал одним из эпицентров самых ожесточенных боев. Существенная эскалация наблюдается, в частности, в течение последней недели.

"Украинские войска добились стабильных успехов как к северу, так и к югу от контролируемого Россией города. Российские солдаты, скорее всего, борются с плохим моральным состоянием, сочетанием разнородных подразделений и ограниченной способностью находить и поражать украинскую артиллерию", – очертили ситуацию на Бахмутском направлении в МО Британии.

Там прогнозируют, что российское командование будет предпринимать все усилия для того, чтобы удержать Бахмут, однако выражают сомнение в том, что эти усилия будут результативными.

"Российское руководство почти наверняка считает политически неприемлемым уступить Бахмут, который имеет символический вес как одно из немногих достижений России за последние 12 месяцев. Однако существует большая вероятность, что есть не много дополнительных резервов для развития сектора", – подчеркнули в Минобороны Британии.

Напомним, ранее в британской разведке объяснили, что стоит за заявлением РФ о создании Азовского военно-морского округа. Азовское море для РФ и ранее являлось для РФ связью с международными морскими путями. В настоящее время оно стало жизненно важным еще и как альтернативный путь снабжения оккупационных группировок на юге Украины в случае, если ВСУ смогут перерезать сухопутные логистические "коридоры".

Также в британской разведке раскрыли тактику оккупантов, с помощью которой Россия пытается замедлить контрнаступательные операции ВСУ. Захватчики нарастили использование мин, также враг усилился дронами и авиацией, чтобы наносить удары по бронетехнике Сил обороны.