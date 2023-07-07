Разведка Британии объяснила, что стоит за заявлением РФ о создании Азовского военно-морского округа

Россия создала новый Азовский военно-морской округ со штабом во временно оккупированном Мариуполе. Он будет подчиняться Черноморскому флоту РФ и получит восемь военных кораблей, в том числе три корвета-носителя ракет "Калибр".

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Это нужно России, прежде всего, для обеспечения альтернативного пути поставки на случай ликвидации Силами обороны Украины "сухопутного коридора" на юг нашего государства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Там напомнили, что 1 июля 2023 года ВМС России создали новый Азовский военно-морской округ со штабом в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь.

"Округ, подчиненный Черноморскому флоту, как сообщается, будет командовать восемью военными кораблями, включая три современных корвета класса "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр", – говорится в сообщении.

Азовское море для России имеет важное значение в контексте обеспечения связи с международными морскими путями. В то же время оно может стать альтернативным путем снабжения российских войск на юге Украины в случае, если ВСУ перережут сухопутный коридор.

"Азовское море является жизненно важной морской зоной для России, поскольку оно соединяет ее внутренние водные пути с международными морскими путями. В контексте войны оно также предлагает альтернативный вариант военного снабжения, если сухопутные маршруты России к югу Украины будут прерваны", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Следовательно, вероятнее всего, вновь "военно-морской округ" сконцентрируется на решении задач по обеспечению и противодействию "партизанским" операциям украинских сил.

"Азовский военно-морской округ, вероятно, сосредоточится на поддержке материально-технического обеспечения и противодействия партизанским задачам, увольняя основные ЧФ для сосредоточения на ударных операциях на большом расстоянии и проектировании морской силы дальше за границу", – спрогнозировали в МО Британии.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что Россия стянула в Бахмут элитные силы быстрого реагирования со всей страны.

Так, в Запорожской области действует 58 общевойсковая армия РФ, которая обычно занимается безопасностью в Кавказском регионе.

В районе Великой Новоселки Донецкой области позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование РФ использовала как противодействие Китаю.

Вокруг Бахмута оборону сейчас держат преимущественно воздушно-десантные силы, которые обычно дислоцируются на западе России и действуют как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности в отношениях с НАТО.

Следовательно, война против Украины нанесла удар по российской оборонной стратегии.