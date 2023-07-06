Россия стянула к Бахмуту элитные силы быстрого реагирования: разведка Британии рассказала о показательном моменте

Война, которую Кремль развязал в Украине, нарушила сформированную национальную стратегию РФ. В связи с этим России пришлось стянуть и бросить на фронт элитные силы быстрого реагирования со всей страны.

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Таким образом оккупанты пытаются противодействовать контрнаступлению Украины. Об этом сообщила разведка Минобороны Британии.

Отмечается, что в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия РФ, которая обычно занимается безопасностью в Кавказском регионе.

В районе Великой Новоселки, что в Донецкой области, позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование РФ использовала как противодействие Китаю.

Вокруг Бахмута оборону сейчас держат преимущественно воздушно-десантные силы, которые обычно дислоцируются на западе России и действуют как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности в отношениях с НАТО.

"То, как Россия принимает риски в Евразии, показывает, насколько война нарушила установленную российскую национальную стратегию", – констатировали в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 5 июля в Генштабе ВСУ заявили, что украинские защитники добились успеха в районе Клещиевки, оттесняя противника с юга и с севера от Бахмута.

– Российский "военкор" Сладков заявил, что оккупанты бежали из Клещиевки. Там ранее, по некоторым данным, погибли несколько тысяч "вагнеровцев".

– В ISW отметили, что за счет "медленного" контрнаступления ВСУ сосредоточились на создании "асимметричного градиента истощения", который сохраняет их личный состав. В то же время украинские военные выполняют свою основную задачу.