Российский 'военкор' заявил о бегстве войск РФ из Клещиевки, захватом которой хвастал Пригожин

Российский пропагандист-"военкор" Александр Сладков 5 июля заявил, что оккупанты якобы бежали из Клещеевки под Бахмутом. Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хвастал захватом этого села, где по некоторым данным погибли несколько тысяч его наемников.

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"Мы оставили Клещеевку. Это под Бахмутом. Надо проверять, опровергнут – буду рад. Если все так, это плохо. Бахмут под огневым контролем ВСУ", – пожаловался пропагандист в своем Telegram-канале.

Он также утверждает, что Бахмут оказался "под угрозой штурма", и выразил сомнение в том, что войскам РФ удастся удержать украинский город.

"Ни слова дурного не могу сказать про наших ребят, которые отошли. По моим данным это опять снарядная диета. Рад буду ошибаться. Без силы сильным не будешь. Слабые не побеждают. Город Бахмут под угрозой штурма. Удержим? Да кто ж знает", – заявил Сладков.

Напомним, Пригожин заявил о "полном взятии под контроль" Клещиевки 19 января этого года. Он тогда посетовал, что "ВСУ работают четко, слаженно" и вагнеровцам "есть чему у них поучиться".

Оккупанты в перехваченных разговорах неоднократно жаловались на тяжелые потери на этом участке фронта.

Клещиевка находится примерно в 10 км на юго-запад от Бахмута. Там расположена железнодорожная станция на линии Горловка – Бахмут, а к северо-западу от села – автодорога, соединяющая Бахмут с Константиновкой.