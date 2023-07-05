ВСУ добились успеха в результате наступления в районе Клещеевки, враг применяет резервы – Генштаб
В результате наступательных операций на Бахмутском направлении Силы обороны преуспевают в районе Клещеевки. С юга и с севера от Бахмута защитники выдавливают российских захватчиков, выбивая их с захваченных ранее позиций и нанося значительные потери.
Чтобы остановить продвижение украинских военных, враг применяет резервы. Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.
По его словам, Силы обороны Украины добились успеха в результате наступательных операций в районе Клещеевки на Бахмутском направлении. Ковалев добавил, что защитники продолжают давить на врага южнее и севернее Бахмута, выбивая россиян с позиций.
"В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – отметил представитель ГШ ВСУ.
Чтобы сдержать продвижение украинских воинов, российское командование применяет резервы. Идут тяжелые бои, в которых россияне несут большие потери.
В то же время, на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях россияне пытаются наступать, Силы обороны сдерживают российское наступление.
Напомним, утром 5 июля в Генштабе обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне Силы обороны ликвидировали 670 российских оккупантов и десятки единиц техники врага за сутки.
Безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабной агрессии против Украины достигли 231 700 оккупантов.
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