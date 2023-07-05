Силы обороны ликвидировали 670 российских оккупантов и десятки единиц техники врага за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки, 4 июля, Силы обороны Украины "денацифицировали" еще 670 военных армии государства-террориста России. Так, общая численность потерь вражеского войска за весь период полномасштабной войны составила 231 700 оккупантов.

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Об этом утром 5 июля сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что "демилитаризации" подверглись также десятки единиц техники россиян.

В частности, Силы обороны утилизировали 3 российских танка (в целом за время полномасштабной войны 4062), 9 боевых бронированных машин (7917), 36 артиллерийских систем (4288), 9 РСЗО (656), 1 средство ПВО (395), 12 БПЛА оперативно-тактического уровня (3614), 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн (6865), а также 8 единиц специальной техники (598).

Напомним: украинские защитники из 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила метко ударили по вражеской технике из РСЗО HIMARS. В результате оккупанты потеряли "Гиацинт", "Град" и "Гвоздику" с боеприпасами.

"HIMARS с хирургической точностью отработал по вражеской технике", – прокомментировал украинский журналист Юрий Бутусов.

Кроме того, в Украине ликвидировали командира российского спецотряда "Ахмат" Евгения Писаренко с позывным "Большой". Он с начала войны воевал в Донецкой области.

А в районе Бахмута Донецкой области украинские воины-спецназначенцы помогли уничтожить три "Града" и личный состав оккупантов. Операторы одного из подразделений ССО провели разведку в тылу войск РФ, в ходе которой обнаружили месторасположение трех единиц БМ-21 "Град". Бойцы оперативно передали координаты артиллеристам из других подразделений Сил обороны, которые нанесли по ним точные удары.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– николаевским морпехам из 36-й ОБрМП удалось "приземлить" 309-й ударный вертолет российских оккупантов. Отличную работу бойцы проделали с помощью ПТРК "Джавелин" на Бердянском направлении;

– в селе Ягодное близ Бахмута артиллеристы 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили полевой склад боеприпасов россиян.

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