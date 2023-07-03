Работали с ПТРК Javelin: появились подробности уничтожения ВСУ ударного вертолета оккупантов Ка-52

309-й ликвидированный в Украине ударный вертолет российских оккупантов удалось "приземлить" николаевским морпехам 36 ОБрМП. Отличную работу бойцы проделали с помощью ПТРК "Джавелин" на Бердянском направлении.

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Об уничтожении очередной "птички" врага стало известно из сводки Генерального штаба ВСУ утром 3 июля. В Telegram 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского раскрыли детали успешной работы своих воинов.

Отмечается, что ликвидированный вертолет оказался дорогостоящим российским ударным Ка-52, известным как "Аллигатор".

Напомним, в течение недели, с 26 июня по 2 июля, в результате "бавовны" враг потерял семь складов с боеприпасами. Кроме того, у оккупантов отминусовали два склада с горюче-смазочными материалами, еще было попадание в 12 баз и штабов врага. Горячее всего российским захватчикам было на временно оккупированных территориях в Запорожской области Украины.

Ранее бойцы 36 ОБрМП точными ударами сожгли зенитно-ракетный комплекс и самоходную артустановку оккупантов.

"Дуэт аэроразведчиков подразделения "Совы" 36-й ОБрМП и побратимов-артиллеристов филигранно уничтожает вражеские ЗРК "Стрела" и самоходную гаубицу "Мста-С". Вместе к победе!" – прокомментировали военные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские войска 1 июля снова мощно ударили по врагу. В результате были ликвидированы многие оккупанты и вражеская техника;

– Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с их техникой. На этот раз на одном из направлений утилизирована РСЗО "Град" россиян.

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