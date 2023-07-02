ВСУ мощно ударили по врагу: уничтожен личный состав, оружие, ПВО и станции РЭБ

Украинские войска продолжают уничтожатт личный состав и военную технику российской оккупационной армии. За прошедшие сутки, 1 июля, ВСУ мощно ударили по врагу.

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В результате было ликвидировано много оккупантов и вражеской техники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 июля.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и склад боеприпасов.

Также в результате эффективной работы ВСУ враг потерял 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще один важный объект.

Напомним: один из оккупантов также пожаловался жене на заградительные отряды, созданные для уменьшения количества беглецов с поля боя. Если солдат РФ пытается двинуться назад, его могут расстрелять.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– судя по разговору одного из оккупантов, российские солдаты находятся на грани масштабных бунтов из-за больших потерь и отношения к ним командования. Они готовы подставляться под шары, чтобы получить ранения и "трехсотыми" попасть домой;

– жена одного из российских оккупантов, которого отправили воевать в Украину, рассказала, что в России на полную идет мобилизация. Как она рассказала, в РФ говорят, что росармия несет большие потери, поэтому страна-агрессор отправляет на передовую все больше оккупантов.

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