'Все устали, сколько можно?': оккупант пожаловался на бездействие командования и отсутствие ротации. Перехват

У оккупантов растет напряжение из-за ситуации на фронте, российские солдаты на грани масштабных бунтов из-за больших потерь и отношения к ним командования. Они готовы подставляться под пули, чтобы получить ранения и "трехсотыми" вернуться домой.

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Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор оккупанта, в котором он жалуется на критическое положение на фронте и говорит о своем желании любым способом попасть домой. Соответствующую аудиозапись обнародовали в ГУР вечером 28 июня (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Российский военный в разговоре с матерью требует, чтобы она от его имени написала жалобу в прокуратуру. Он жалуется на командование, где "все бездействуют".

Захватчик говорит матери, какие документы можно подать, чтобы заставить командование провести ротацию его подразделения, которое держат на фронте уже "второе полугодие".

Он говорит, что личный состав от безнадежности уже готов покалечиться, чтобы любой ценой оказаться в тылу.

"Скоро от этих взрывов головы поразлетаются у всех... Вы не удивляйтесь, если личный состав покидает бронежилеты, оружие, выставит руки-ноги в поле, чтобы позадело и уехать отсюда "трехсотыми", – говорит россиянин.

Он также жалуется на командира роты, который, по его словам, "пропитое чмо" и ему "морду бьют здесь через день".

Как сообщал OBOZREVATEL, другой оккупант пожаловался жене на заградотряды в российской армии.

Еще один захватчик пожаловался на бессмысленную систему и тупость властей РФ, отправивших его на войну против Украины. Он говорит о провале "СВО" и что его страна живет буквально в дерьме.

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