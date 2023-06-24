'Два рожка дают и ставят сзади пулеметчиков': оккупант пожаловался жене на заградотряды в армии РФ. Перехват

Среди российских военных практикуется применение заградительных отрядов, которые созданы, чтобы уменьшить количество беглецов с поля боя. Если солдат РФ делает попытку двинуться назад, его могут расстрелять.

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Об этом российский оккупант рассказал своей жене по телефону. Главное управление разведки Украины обнародовало аудиоперехват.

Российский военный рассказал, что со стороны командующих РФ применяются заградительные отряды.

"Сзади стоят пулеметчики – если сдвинуться назад, они расстреляют", – рассказывает россиянин в телефонном разговоре.

Кроме того, он пожаловался и на плохое питание в зоне боевых действий.

"Один сухарь на восьмерых жрать, нах*й", – сообщил оккупант.

Он рассказал, что многие военные буквально "сходят с ума и устраивают бунты".

"Я, грубо говоря, если поперек горла встанет, я расстреляю, нах*й, своего же. Пох*й, пусть меня посадят на 7 лет", – заявляет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой оккупант пожаловался на несуразную систему и тупость властей РФ, которые отправили его на войну против Украины. Он говорит о провале "СВО" и что его страна живет буквально в дерьме.

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