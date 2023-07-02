Украинская артиллерия филигранно уничтожила ЗРК 'Стрела' и САУ 'Мста-С' оккупантов. Видео

Артиллеристы ВСУ в сотрудничестве с аэроразведчиками провели успешную работу по уничтожению российской военной техники. Точными ударами они сожгли зенитно-ракетный комплекс и самоходную арнтустановку оккупантов.

Видео дня

Эти кадры попали на видео. Его опубликовала на YouTube-канале 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Дует аэроразведчиков подразделения "Совы" 36-й ОБрМП и побратимов-артиллеристов филигранно уничтожает вражеские ЗРК "Стрела" и самоходную гаубицу "Мста-С". Вместе к победе!" – прокомментировали военные.

На кадрах из дрона можно заметить, что технику захватчики оставили на открытой дороге, хоть и между лесопосадками. Возможно, готовились к ударам, но украинская "бавовна" пришла к ним первой.

Благодаря наведению аэроразведчиков, артиллеристы 36-й ОБрМП нанесли точные удары по вражеским целям.

Российские "Стрела" и "Мста-С" сгорели там, где стояли. Не исключено, что под поражение мог попасть и экипаж этой вражеской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 1 июля украинские воины уничтожили 26 систем артиллерии ВС РФ. А за июнь 2023 года было уничтожено рекордное количество такой вражеской техники – 688 единиц, что эквивалентно десяти российским артиллерийским бригадам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!