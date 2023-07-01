ВСУ уничтожили рекордные 10 артиллерийских бригад врага: стали известны потери оккупантов в Украине за июнь

В июне 2023 года защитники Украины ликвидировали около 20 500 оккупантов. Кроме того, уничтожено рекордное количество средств вражеских артиллерийских систем – 688 единиц, что эквивалентно десяти российским артиллерийским бригадам.

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Кроме того, украинские военные побили рекорды по уничтожению средств ПВО и спецтехники противника. Об этом свидетельствуют подсчеты russian-casualties.in.ua, основанные на данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Выше среднего также в июне – уничтожение РСЗО, вражеских беспилотников, ракет и автомобильной техники.

В частности, ВСУ из техники и вооружения врага уничтожили (в скобках приведено среднее количество за месяц):

– 238 (238) танков,

– 390 (463) боевых бронемашин,

– 688 (245) артиллерийских систем,

– 57 (37) РСЗО,

– 56 (23) средств ПВО,

– 2 (19) самолета,

– 10 (18) вертолетов,

– 414 (209) БПЛА,

– 154 (74) ракеты,

– 555 (400) единиц автотехники,

– 122 (34) единицы спецтехники.

"В течение июня мы имеем абсолютный рекорд по уничтожению российской артиллерии – 688 стволов. Это невероятно много. Напомню, что штат бригады – это 72 ствола. Итак, практически 10 вражеских артиллерийских бригад ВСУ уничтожили за месяц. Это колоссальный показатель", – прокомментировал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона.

По его словам, подразделениям Сил обороны необходимо заходить в полосу обеспечения, в первую линию обороны, вступать в огневой контакт с врагом с применением западного оружия, заставлять его двигаться, изучать и уничтожать их логистику, и ВСУ делают это "грамотно и результативно".

Эксперт добавил, что сейчас продолжается третья стадия "классической индустриальной войны" – уничтожение ресурсов, и рано или поздно наступит "точка надлома". Это произойдет в цикле сухой погоды в этом году, считает Черник.

По мнению эксперта, темпы украинского наступления соответствуют принципу сохранения жизни военных:

"Мы не можем позволить себе классическую "жуковщину", которую демонстрировали россияне во время штурма Бахмута. Наш военнослужащий на вес золота, и об этом неоднократно заявлял президент Украины. Помним, что россиян 140 миллионов, а нас 35. Это война интеллекта и количества. И интеллект однозначно на нашей стороне. Для качественных результатов нужно время, время и еще раз время".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 530 оккупантов. Также уничтожены почти 90 единиц техники противника.

– Украинские военные эффектно ликвидировали ДРГ оккупантов на моторной лодке. По захватчикам, пытавшимся незаметно подобраться к нашим позициям, был нанесен тройной удар.