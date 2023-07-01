ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов и уничтожили 35 артиллерийских систем – Генштаб

Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. Накануне, 30 июня, Силы обороны Украины ликвидировали 530 военнослужащих РФ.

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Также были уничтожены почти 90 единиц техники. Итоги вражеских потерь в утренней оперативной сводке подвели в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне украинские воины ликвидировали около 530 российских кафиров. К утру 1 июля безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 228 870 человек.

Также Силы обороны Украины "демилитаризировали" 89 единиц техники и вооружений противника.

Так, по состоянию на утро 1 июля российские войска потеряли:

– танков ‒ 4042 (+1)

– боевых бронированных машин ‒ 7868 (+5)

– артиллерийских систем – 4162 (+35)

– РСЗО – 632 (+2)

– средств ПВО ‒ 389

– самолетов – 315

– вертолетов – 308

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3545 (+26)

– крылатых ракет ‒ 1261

– кораблей /катеров ‒ 18

– автомобильной техники и автоцистерн – 6794 (+9)

– специальной техники – 580 (+11).

Напомним, накануне безвозвратные потери российской оккупационной армии в живой силе составили 560 оккупантов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери ЧВК "Вагнер" во время боев в Украине: они составили более 100 тысяч человек ранеными и убитыми.

По словам президента, 21 тысячу "вагнеровцев" ликвидировали Силы обороны Украины, а еще 80 тысяч получили разные травмы.