ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов и уничтожили 35 артиллерийских систем – Генштаб
Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. Накануне, 30 июня, Силы обороны Украины ликвидировали 530 военнослужащих РФ.
Также были уничтожены почти 90 единиц техники. Итоги вражеских потерь в утренней оперативной сводке подвели в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Накануне украинские воины ликвидировали около 530 российских кафиров. К утру 1 июля безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 228 870 человек.
Также Силы обороны Украины "демилитаризировали" 89 единиц техники и вооружений противника.
Так, по состоянию на утро 1 июля российские войска потеряли:
– танков ‒ 4042 (+1)
– боевых бронированных машин ‒ 7868 (+5)
– артиллерийских систем – 4162 (+35)
– РСЗО – 632 (+2)
– средств ПВО ‒ 389
– самолетов – 315
– вертолетов – 308
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3545 (+26)
– крылатых ракет ‒ 1261
– кораблей /катеров ‒ 18
– автомобильной техники и автоцистерн – 6794 (+9)
– специальной техники – 580 (+11).
Напомним, накануне безвозвратные потери российской оккупационной армии в живой силе составили 560 оккупантов.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери ЧВК "Вагнер" во время боев в Украине: они составили более 100 тысяч человек ранеными и убитыми.
По словам президента, 21 тысячу "вагнеровцев" ликвидировали Силы обороны Украины, а еще 80 тысяч получили разные травмы.
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