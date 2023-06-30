ВСУ ликвидировали еще 560 оккупантов и уничтожили три вражеских РСЗО – Генштаб

Защитники Украины в течении 29 июня ликвидировали на фронте 560 наемников армии РФ. Также было уничтожено 35 единиц вражеской техники и вооружения.

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Данные о потерях российской оккупационной армии обновил Генеральный штаб ВСУ. Согласно им, количество "демилитаризованных" с начала войны военнослужащих ВС РФ составляет уже 228 340.

Так, кроме сотен захватчиков, накануне наши воины отминусовали 11 российских артиллерийских систем (всего 4127), шесть боевых бронированных машин (7863), три танка (4041), три РСЗО (630) и одно средство ПВО (389).

В небе защитники сбили еще шесть БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3519), а на земле сожгли пять единиц автомобильной техники и автоцистерн (6785) путинской армии.

Также за время полномасштабного вторжения оккупантов в Украину было уничтожено 1261 крылатую ракету, 569 единиц спецтехники, 315 самолетов, 308 вертолетов и 18 кораблей/катеров вражеского войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с другими представителями Сил обороны в течение недели поразили 50 единиц техники оккупационной армии РФ. Также воины отминусовали более полусотни захватчиков.

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