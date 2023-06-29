Работает "Альфа": спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 5 танков и 16 бронемашин РФ. Видео
Украинские спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с другими представителями Сил обороны продолжают воевать на фронте и выгонять врага из нашей земли. В течение недели они поразили 50 единиц техники оккупационной армии России и отминусовали более 50 захватчиков.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Там рассказали, что именно потеряли россияне в течение семи дней, и показали видео уничтожения вражеской техники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Среди утраченной оккупантами военной техники:
– 5 танков;
– 3 САУ "Гвоздика";
– 2 зенитно-ракетных комплекса;
– 2 гаубицы Д-30;
– станция радиоэлектронной борьбы;
– 16 броневиков;
– 23 транспортных средства
– 6 огневых позиций;
– более полусотни окупантов.
Кроме того, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, 4 огневых позиций и еще 200 оккупантов.
"Уничтожаем оккупантов до полной победы!" – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 227,1 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники. Только за прошедшие сутки, 27 июня, украинские военнослужащие "демилитаризовали" около 930 оккупантов.
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